Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
Забарний не зіграє у Суперкубку УЄФА

Ілля поза заявкою - на відміну від росіянина.

Забарний не зіграє у Суперкубку УЄФА
Фото: www.ccn.com

Французький клуб "ПСЖ" оголосив склад на дебютний офіційний матч сезону - у середу переможці Ліги чемпіонів розіграють Суперкубок УЄФА у дуелі з лондонським "Тоттенгемом".

Українець Ілля Забарний, що нарешті офіційно перейшов до парижан, вийти на поле не зможе, адже до заявки не потрапив. Ймовірно, це пов'язано з потребою адаптуватися до нової команди.

Натомість неприємно вражає залучення до гри російського голкіпера Сафонова. Попри чутки, що прощання з представником країни-агресора було однією з умов трансферу Забарного, поки воротар залишається у клубі. 

А от його колега за цехом Джанлуїджі Доннарумма у соцмережах оголосив про те, що більше не виступатиме за "ПСЖ". У команді вирішили зробити ставку на молодого кіпера Люку Шевальє, тож італійцеві, в якого контракт завершується за рік, вказали на двері. 
