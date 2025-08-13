Забарний не зіграє у Суперкубку УЄФА

Французький клуб "ПСЖ" оголосив склад на дебютний офіційний матч сезону - у середу переможці Ліги чемпіонів розіграють Суперкубок УЄФА у дуелі з лондонським "Тоттенгемом".

Українець Ілля Забарний, що нарешті офіційно перейшов до парижан, вийти на поле не зможе, адже до заявки не потрапив. Ймовірно, це пов'язано з потребою адаптуватися до нової команди.

Натомість неприємно вражає залучення до гри російського голкіпера Сафонова. Попри чутки, що прощання з представником країни-агресора було однією з умов трансферу Забарного, поки воротар залишається у клубі.

А от його колега за цехом Джанлуїджі Доннарумма у соцмережах оголосив про те, що більше не виступатиме за "ПСЖ". У команді вирішили зробити ставку на молодого кіпера Люку Шевальє, тож італійцеві, в якого контракт завершується за рік, вказали на двері.