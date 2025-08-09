Україна здобула три нагороди у перший день Всесвітніх ігор

Одна медаль у карате і дві у спортивній акробатиці.

У китайському Ченду завершився перший змагальний день Всесвітніх ігор - головної події чотириріччя для неолімпійських видів спорту.

Як пише "Суспільне", збірна України має у своєму доробку вже три медалі. У карате "срібло" у ваговій категорії до 55 кілограм здобула Анжеліка Терлюга.

Ще дві нагороди принесли наші представники у спортивній акробатиці: жіноча пара Ангеліна Чернявська і Рузанна Вечерук фінішували другими, а дебютне "золото" для українців - заслуга змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця.

У медальному заліку Україна йде шостою. Лідирують італійці, які у перший день Всесвітніх ігор встигли здобути аж 12 медалей, з яких 4 золоті. Змагання триватимуть до 17 серпня.