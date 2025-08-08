З 2022 року УЄФА виплатила російським футбольним клубам майже 11 млн євро

Українські клуби за останні два сезони таких виплат не отримали, бо “перебувають у зоні військових дій”.

З 2022 року УЄФА виплатила футбольним клубам з Росії майже 11 млн євро “солідарних коштів”.

Про це повідомляє The Guardian.

Футбольним клубам з Росії попри заборону брати участь у міжнародних змаганнях виплатили приблизно по 3,3 млн євро у сезонах 2022-23 та 2023-24 років. У сезоні 2024-25 клубам з РФ виплатили ще 4,2 млн євро.

Пʼять українських клубів з Одеси, Харкова та Маріуполя за останні два сезони аналогічної виплати не отримали. Причиною стало те, що вони “перебувають у зоні військових дій”.

“У результаті нашого спілкування як із національною асоціацією, так і з представниками УЄФА, нам повідомили, що перешкодою для вищезазначених виплат є якісь абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, які начебто стосуються географічного розташування футбольних клубів у “зоні військових дій”. Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи будь-якого юридичного обґрунтування цих обмежень на виплати”, - зазначили керівники клубів.

Солідарні виплати надають клубам, які не показали достатньо високих результатів на національному рівні, щоб потрапити до єврокубків. Такі клуби мають “підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи”.