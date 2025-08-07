Україна поступилася Швейцарії у прекваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки у стартовому матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027. На гостьовому паркеті підопічні Айнарса Багатскіса поступилися Швейцарії лише двома очками.

Фінальний рахунок матчу 64:66 на користь суперників. У складі "синьо-жовтих" найкращим став Іван Ткаченко - в нього 13 очок.

Початок відбору на Мундіаль супроводжувався скандалом, пов'язаним з відмовою баскетболістів НБА приїздити до збірної. Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до національної команди.

У групі прекваліфікації Україна, окрім Швейцарії, гратиме зі Словаччиною. Дві з трьох збірних, які наберуть більше очок, потраплять до наступного раунду відбору.