«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСпорт

Україна поступилася Швейцарії у прекваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Забракло одного влучного триочкового.

Україна поступилася Швейцарії у прекваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Швейцарія - Україна 66:64
Фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки у стартовому матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027. На гостьовому паркеті підопічні Айнарса Багатскіса поступилися Швейцарії лише двома очками.

Фінальний рахунок матчу 64:66 на користь суперників. У складі "синьо-жовтих" найкращим став Іван Ткаченко - в нього 13 очок. 

Початок відбору на Мундіаль супроводжувався скандалом, пов'язаним з відмовою баскетболістів НБА приїздити до збірної. Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев проігнорували виклик до національної команди. 

У групі прекваліфікації Україна, окрім Швейцарії, гратиме зі Словаччиною. Дві з трьох збірних, які наберуть більше очок, потраплять до наступного раунду відбору.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies