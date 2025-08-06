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Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі

Японка Осака залишається складною суперницею для українки.

Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу престижного турніру серії WTA 1000 у канадському Монреалі. В 1/4 фіналу наша співвітчизниця поступилася японці Наомі Осаці.

Гра тривала трохи більше години, а обидва сети суперниця українки взяла з рахунком 6:2.

Для Світоліної це вже п'ята поразка від Осаки при трьох перемогах. 

Еліна залишалася останньою представницею України в Монреалі. Раніше у своєму чвертьфіналі Марта Костюк була змушена знятися з матчу проти Єлєни Рибакіної через травму. 
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