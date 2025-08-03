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​Жіноча збірна України виграла чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Марина Гладун і Тетяна Лазаренко обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.

​Жіноча збірна України виграла чемпіонат Європи з пляжного волейболу
Марина Гладун і Тетяна Лазаренко
Фото: НОК

Жіноча збірна України з пляжного волейболу, Марина Гладун і Тетяна Лазаренко, здобула історичне золото на Чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі. Українки обіграли француженок Клеменс Вієра та Алін Шамеро з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"У наднапруженому фіналі континентальної першості в Дюссельдорфі українська пара проявила справжній характер. Попри програний перший сет суперницям з Франції (21:23), наші дівчата не здалися і зуміли вирвати перемогу у двох наступних сетах — 21:18, 16:14.  На шляху до фіналу українки не програли жодного матчу — 6 перемог із 6! Це — перше в історії золото в історії України на континентальній першості з пляжного волейболу", - йдеться в повідомленні.

НОК разом з президентом Вадимом Гутцайтом вітають Марину та Тетяну, тренерський штаб команди, Федерацію пляжного волейболу України на чолі з Ігорем Молотком, а також всю волейбольну спільноту з цим визначним досягненням. 
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