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“Шахтар” переміг “Бешикташ” й вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи

Наступним суперником “Шахтаря” у єврокубках буде “Панатінаїкос”. 

“Шахтар” переміг “Бешикташ” й вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи
“Шахтар” переміг “Бешикташ”
Фото: ФК "Шахтар"

Футболісти донецького “Шахтаря” виграли другий поєдинок проти турецького “Бешикташа” у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

“Шахтар” переміг “Бешикташ” з рахунком 2:0, а у першому матчі “гірники” здолалу суперника з рахунком 4:2. 

Таким чином за сумою двох поєдинків “Шахтар” вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти грецького клубу “Панатінаїкос”.

В свою чергу “Бешикташ” продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА.
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