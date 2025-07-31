“Шахтар” переміг “Бешикташ” й вийшов до 3-го раунду відбору Ліги Європи

Наступним суперником “Шахтаря” у єврокубках буде “Панатінаїкос”.

Футболісти донецького “Шахтаря” виграли другий поєдинок проти турецького “Бешикташа” у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

“Шахтар” переміг “Бешикташ” з рахунком 2:0, а у першому матчі “гірники” здолалу суперника з рахунком 4:2.

Таким чином за сумою двох поєдинків “Шахтар” вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти грецького клубу “Панатінаїкос”.

В свою чергу “Бешикташ” продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА.