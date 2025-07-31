“Полісся” продовжує відбір у Лізі конференцій УЄФА

Це стало можливим завдяки перемозі над андоррським клубом “Санта-Колома”.

Житомирське “Полісся” провело поєдинок в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА.

Український клуб у гостях взяв реванш в андоррського клубу “Санта-Колома” з рахунком 4:1. В першому матчі “Полісся” поступилось з рахунком 1:2.

“Полісся” перемогло завдяки голам Богдана Михайличенка (4), Олександра Філліпова (48), Олександра Андрієвського (60) та Миколи Гайдучика (77).

“Полісся” у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари “Паксі” (Угорщина) - “Марібор” (Словенія).

Матчі пройдуть 7 та 14 серпня.