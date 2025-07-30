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Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під завал під час гірського сходження

Зазнала щонайменше важких травм.

Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під завал під час гірського сходження
Лаура Дальмаєр
Фото: EPA/UPG

Титулована німецька біатлоністка, дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр під час підкорення гірських вершин у Пакистані потрапила під завал.

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Як пише "Трибуна", німкеня зазнала ураження камінням на висоті близько 5700 метрів. Її напарниця негайно звернулася до екстрених служб. Проте через віддаленість місця інциденту рятувальний гелікоптер прибув лише на наступний ранок, і упродовж дня ніхто з команди не зміг дістатися до Дальмаєр. 

У прес-релізі на сторінці ексбіатлоністки у соціальних мережах стверджується, що під час облету гвинтокрила встановлено, що Лаура "отримала щонайменше важкі травми, ознак життя не виявлено".

Попри критичну ситуацію, біатлонна спільнота продовжує сподіватися на хороші новини. У середу рятувальна операція має продовжитися.
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