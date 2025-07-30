Олімпійська чемпіонка з біатлону потрапила під завал під час гірського сходження

Титулована німецька біатлоністка, дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр під час підкорення гірських вершин у Пакистані потрапила під завал.

Як пише "Трибуна", німкеня зазнала ураження камінням на висоті близько 5700 метрів. Її напарниця негайно звернулася до екстрених служб. Проте через віддаленість місця інциденту рятувальний гелікоптер прибув лише на наступний ранок, і упродовж дня ніхто з команди не зміг дістатися до Дальмаєр.

У прес-релізі на сторінці ексбіатлоністки у соціальних мережах стверджується, що під час облету гвинтокрила встановлено, що Лаура "отримала щонайменше важкі травми, ознак життя не виявлено".

Попри критичну ситуацію, біатлонна спільнота продовжує сподіватися на хороші новини. У середу рятувальна операція має продовжитися.