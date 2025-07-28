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Україна виборола командні “золото” та “бронзу” на ЧЄ-2025 з кульової стрільби

Відзначились як чоловіча, так і жіноча трійці.

Україна виборола командні “золото” та “бронзу” на ЧЄ-2025 з кульової стрільби
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернаку стало чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на
Фото: Мінмолодьспорту

Збірна України з кульової стрільби виборола дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї у місті Шатору во Франції.

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Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

Зокрема, чоловіче тріо (Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернаку) стало чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

В свою чергу, жіноче тріо у складі Олени Костевич, Юлії Коростильової та Анастасії Німець здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.

Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.
Фото: Мінмолодьспорту
Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.

Континентальна першість у Франції триватиме до 7 серпня.
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