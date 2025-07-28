Україна виборола командні “золото” та “бронзу” на ЧЄ-2025 з кульової стрільби

Відзначились як чоловіча, так і жіноча трійці.

Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернаку стало чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на

Збірна України з кульової стрільби виборола дві медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї у місті Шатору во Франції.

Про це повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

Зокрема, чоловіче тріо (Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернаку) стало чемпіонами Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м.

В свою чергу, жіноче тріо у складі Олени Костевич, Юлії Коростильової та Анастасії Німець здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.

Фото: Мінмолодьспорту Олена Костевич, Юлія Коростильова та Анастасія Німець здобули бронзу у стрільбі з пістолета на 25 м.

Континентальна першість у Франції триватиме до 7 серпня.