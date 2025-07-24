«Полісся» поступилося «Санта Коломі» в першому матчі кваліфікації Ліги конференцій

Підопічні Руслана Ротаня відзначилися першими, але не змогли втримати перевагу.

Житомирське «Полісся» на нейтральному полі програло «Санта Коломі» з Андорри у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба «вовків».

На 21 хвилині гол забив вінгер «Полісся» Олексій Гуцуляк. Андоррці відповіли точними ударами Ремолінса й Креспо на 27-й і 44-й хвилинах відповідно.

Номінально домашній поєдинок для «Полісся» команди грали в Прешові, Словаччина. Ця гра була дебютною для українського тренера Руслана Ротаня на чолі «Полісся».

Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Нагадаємо, «Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.