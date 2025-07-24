Помер американський реслер Халк Хоган

У нього сталася зупинка серця.

Сьогодні, 24 липня, у Флориді, США у власному будинку знайшли мертвим американського актора й легенду реслінгу Халка Хогана.

Про це повідомило The Sun.

У червні йому зробили операцію на шиї.

Халк Хоган – сценічне ім’я, під яким Тері Джин Боллеа виступав у WWF (промоушен реслінгу World Wrestling Entertainment) у 1980-х роках. У 1982 році він дебютував у кіно в стрічці «Роккі 3».

У 2005 році Хоган увійшов до Зали слави WWE.

Нагадаємо, 22 липня у віці 76 років помер легендарний музикант, зірка хеві-металу Оззі Осборн.