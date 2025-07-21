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“Динамо” дізналось можливого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Перед тим “Динамо” має здолати “Хамрун Спартанс” з Мальти. 

“Динамо” дізналось можливого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів
Ілюстративне фото
Фото: УЄФА

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, під час якого “Динамо” Київ дізналось можливого наступного суперника.

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Суперником переможця пари “Динамо” Київ - “Хамрун Спартанс” (Мальта) стане переможець протистояння “Пафос” (Кіпр) - “Маккабі” (Тель-Авів, Ізраїль).

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня.

Перший матч “Динамо” у другому кваліфікаційному раунді відбудеться 22 липня на Мальті, гра у відповідь - 29 липня у Любліні.
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