“Динамо” дізналось можливого суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Перед тим “Динамо” має здолати “Хамрун Спартанс” з Мальти.

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, під час якого “Динамо” Київ дізналось можливого наступного суперника.

Суперником переможця пари “Динамо” Київ - “Хамрун Спартанс” (Мальта) стане переможець протистояння “Пафос” (Кіпр) - “Маккабі” (Тель-Авів, Ізраїль).

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 5/6 та 12 серпня.

Перший матч “Динамо” у другому кваліфікаційному раунді відбудеться 22 липня на Мальті, гра у відповідь - 29 липня у Любліні.