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Збірна України з волейболу поступилась Сербії у Лізі націй-2025

Це друга поспіль поразка збірної України.

Збірна України з волейболу поступилась Сербії у Лізі націй-2025
Збірна України з волейболу
Фото: Волейбол в Україні

Збірна України з волейболу поступилась Сербії у Лізі націй-2025. Перед тим серби здобули лише одну перемогу у попередніх дев'яти матчах Ліги націй.

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Гра Україна — Сербія закінчилась з рахунком 0:3 (22:25, 19:25, 17:25). Перед тим українці програвали 0:3 лише олімпійським чемпіонам - збірній Франції.

Турнірне становище: Бразилія - 26 очкок (10 ігор), Італія - 22 (10), Польща - 20 (10), Японія - 20 (11), Франція - 18 (9), Куба - 18 (10), Україна - 18 (11), Словенія - 17 (10), США - 16 (10), Іран - 16 (10), Аргентина - 14 (11), Німеччина - 15 (10), Болгарія - 12 (9), Канада - 11 (9), Туреччина - 9 (10), Китай - 7 (10), Сербія - 6 (10), Нідерланди - 5 (10).

Наступний матч збірна України проведе у неділю, 20 липня, проти збірної Канади.
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