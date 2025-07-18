Цього разу він скопіював вбрання Павла Скоропадського.

Олександр Усик під час пресконференції

Український боксер Олександр Усик зʼявився на пресконференції перед боєм проти Даніеля Дюбуа в образі українського гетьмана Павла Скоропадського.

Про це стало відомо з трансляції DAZN.

Створенням одягу займався бренд Damirli та дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик і Даніель Дюбуа на пресконференції

Вона пояснила, що цей образ — про відродження. Про нову Україну, що встає після болю, не забуваючи своїх коренів.Він — як наші воїни: сучасний, прямий, з поглядом у майбутнє, але з душею, в якій живе століття сили.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик

Фото: EPA/UPG Олександр Усик і Даніель Дюбуа

Павло Скоропадський був гетьманом Української Держави у 1918 році.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні українець Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа битимуться за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

У першому поєдинку між боксерами Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом.