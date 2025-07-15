НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСпорт

Без Анни, але з Марією Музичук: дві українки пробилися до четвертого кола Кубку світу з шахів

У третьому раунді Кубку світу з шахів серед жінок, який проходить у Батумі, відмінно зіграли Марія Музичук і Юлія Осьмак. Вони елегантно обіграли суперниць і пройшли до четвертого кола змагань. 

Водночас Анна Музичук, яка підходила в гарній формі до турніру, припустилася низки помилок, тому не змогла доєднатися до землячок. 

Як зіграли українки в третьому колі — на LB.ua.

Без Анни, але з Марією Музичук: дві українки пробилися до четвертого кола Кубку світу з шахів
Українська шахістка Марія Музичук
Фото: FIDE

У першій партії чорними Марія Музичук переграла грузинку Белу Хотенішвілі в спокійній боротьбі. Чорними у слов’янському захисті Марія отримала досить перспективну позицію. А коли Бела згаяла досить непоганий шанс, українка миттєво перехопила ініціативу. Вона виграла якість, а реалізували перевагу чорні просто на одному диханні.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Марія Музичук на Кубку світу з шахів
Фото: FIDE
Марія Музичук на Кубку світу з шахів

У другій партії грузинка намагалася чорними нав’язати боротьбу в дебюті, який років 70 тому називався початком Уйтелкі. Однак нічого, крім пасивної позиції, Белі це не дало. Як і в першій партії, Марія виграла якість, а потім повернула її з відсотками, здобувши пару пішаків. На 68-му ході Хотенішвілі нарешті здалася. Рахунок матчу — 2:0, і Марія Музичук упевнено вийшла до четвертого кола.

Юлія Осьмак аналізує гру під час шахової партії
Фото: FIDE
Юлія Осьмак аналізує гру під час шахової партії

Не гірше, зі смаком свій матч третього кола зіграла Юлія Осьмак. Вона протистояла китаянці Лю Мяої. У першому двобої білими Юлія розставила всі фігури по центру, виграла пішака, а потім перейшла в ендшпіль з різноколірними слонами, проте вже з двома зайвими піхотинцями. Не поспішаючи, дуже впевнено киянка довела свою перевагу до виграшу. У другій партії Осьмак пожертвувала пішаком, проте змогла суттєво випередити суперницю в розвитку. Це дозволило отримати переможну позицію. Але, на відміну від другого кола, коли вона відмовилася в аналогічній ситуації від нічиєї, цього разу Юлія подарувала суперниці пів очка. Рахунок матчу (1,5:0,5) теж дозволив їй потрапити до наступного раунду.

А от Анна Музичук прикро здивувала своїх прихильників. Перші дві зустрічі з китаянкою Сонг Юйсін вона спокійно закінчила нічиєю. Явно вважала, що у швидких шахах перевага буде на її боці. У першій партії рапіду Анна в блискучому стилі розгромила білими китаянку Сонг у варіанті Алапіна сицилійського захисту. Уже після 10-го ходу чорні могли сміливо здаватися, але дотягнули до 22-го і під загрозою мату склали зброю.

Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії
Фото: FIDE
Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії

На жаль, у другій партії львів’янка грала дещо нервово. У шотландському захисті робила не найкращі ходи, але її позиція лишалася нічийною, хоча Анна мала набагато менше часу. Згодом китайська шахістка наздогнала її за часом, тому обидві мали менш як хвилину. І тут старша Музичук припустилася неймовірної помилки — проґавила мат за один хід. Нерви, нерви…

Анна Музичук (праворуч) грає у третьому колі Кубку світу з шахів
Фото: FIDE
Анна Музичук (праворуч) грає у третьому колі Кубку світу з шахів

Матч тривав. Знову білий колір був у Анни, та вона вже була у стані грогі. Цього разу українка отримала у варіанті з першої партії не ліпшу позицію, а потім почала помилятися і програла. Лишався шанс відігратися чорними, але, враховуючи психологічний стан Музичук, у таку можливість не дуже вірилося. Як виявилося, справедливо.

На жаль, Анні не вдалося здійснити камбек. Четверта партія тайбрейку закінчилася нічиєю, а загальний рахунок матчу — 3,5:2,5 на користь Сон. Так наша найкраща шахістка вибула з Кубку світу.

16 липня стартує четвертий раунд. Марія Музичук боротиметься з грузинкою Наною Дзагнідзе, а Юлія Осьмак — з китаянкою Тань Чжуньї.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies