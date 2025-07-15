Без Анни, але з Марією Музичук: дві українки пробилися до четвертого кола Кубку світу з шахів

Водночас Анна Музичук, яка підходила в гарній формі до турніру, припустилася низки помилок, тому не змогла доєднатися до землячок.

У третьому раунді Кубку світу з шахів серед жінок, який проходить у Батумі, відмінно зіграли Марія Музичук і Юлія Осьмак. Вони елегантно обіграли суперниць і пройшли до четвертого кола змагань.

У першій партії чорними Марія Музичук переграла грузинку Белу Хотенішвілі в спокійній боротьбі. Чорними у слов’янському захисті Марія отримала досить перспективну позицію. А коли Бела згаяла досить непоганий шанс, українка миттєво перехопила ініціативу. Вона виграла якість, а реалізували перевагу чорні просто на одному диханні.

Фото: FIDE Марія Музичук на Кубку світу з шахів

У другій партії грузинка намагалася чорними нав’язати боротьбу в дебюті, який років 70 тому називався початком Уйтелкі. Однак нічого, крім пасивної позиції, Белі це не дало. Як і в першій партії, Марія виграла якість, а потім повернула її з відсотками, здобувши пару пішаків. На 68-му ході Хотенішвілі нарешті здалася. Рахунок матчу — 2:0, і Марія Музичук упевнено вийшла до четвертого кола.

Фото: FIDE Юлія Осьмак аналізує гру під час шахової партії

Не гірше, зі смаком свій матч третього кола зіграла Юлія Осьмак. Вона протистояла китаянці Лю Мяої. У першому двобої білими Юлія розставила всі фігури по центру, виграла пішака, а потім перейшла в ендшпіль з різноколірними слонами, проте вже з двома зайвими піхотинцями. Не поспішаючи, дуже впевнено киянка довела свою перевагу до виграшу. У другій партії Осьмак пожертвувала пішаком, проте змогла суттєво випередити суперницю в розвитку. Це дозволило отримати переможну позицію. Але, на відміну від другого кола, коли вона відмовилася в аналогічній ситуації від нічиєї, цього разу Юлія подарувала суперниці пів очка. Рахунок матчу (1,5:0,5) теж дозволив їй потрапити до наступного раунду.

А от Анна Музичук прикро здивувала своїх прихильників. Перші дві зустрічі з китаянкою Сонг Юйсін вона спокійно закінчила нічиєю. Явно вважала, що у швидких шахах перевага буде на її боці. У першій партії рапіду Анна в блискучому стилі розгромила білими китаянку Сонг у варіанті Алапіна сицилійського захисту. Уже після 10-го ходу чорні могли сміливо здаватися, але дотягнули до 22-го і під загрозою мату склали зброю.

Фото: FIDE Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії

На жаль, у другій партії львів’янка грала дещо нервово. У шотландському захисті робила не найкращі ходи, але її позиція лишалася нічийною, хоча Анна мала набагато менше часу. Згодом китайська шахістка наздогнала її за часом, тому обидві мали менш як хвилину. І тут старша Музичук припустилася неймовірної помилки — проґавила мат за один хід. Нерви, нерви…

Фото: FIDE Анна Музичук (праворуч) грає у третьому колі Кубку світу з шахів

Матч тривав. Знову білий колір був у Анни, та вона вже була у стані грогі. Цього разу українка отримала у варіанті з першої партії не ліпшу позицію, а потім почала помилятися і програла. Лишався шанс відігратися чорними, але, враховуючи психологічний стан Музичук, у таку можливість не дуже вірилося. Як виявилося, справедливо.

На жаль, Анні не вдалося здійснити камбек. Четверта партія тайбрейку закінчилася нічиєю, а загальний рахунок матчу — 3,5:2,5 на користь Сон. Так наша найкраща шахістка вибула з Кубку світу.

16 липня стартує четвертий раунд. Марія Музичук боротиметься з грузинкою Наною Дзагнідзе, а Юлія Осьмак — з китаянкою Тань Чжуньї.