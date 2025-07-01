Українка Анна Музичук піднялась на 4 місце у рейтингу найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист станом на 1 липня 2025 року.
У рейтингу найкращих шахісток світу українка Анна Музичук із коефіціентом 2544 посідає 4-те місце.
Її молодша сестра Марія Музичук (2486) утримує 13-й рядок.
Як і раніше, жіночий рейтинг очолює китаянка Хоу Іфань (2633).
У першій сотні, крім сестер Музичук, ще три представниці України:
- 17. Юлія Осьмак (2470),
- 34. Анна Ушеніна (2413),
- 44. Наталія Букса (2400).
У чоловіків і надалі впевнено лідирує норвежець Магнус Карлсен (2839).
До першої сотні входять п'ять українських шахістів:
- 46. Ігор Коваленко (2676),
- 47. Павло Ельянов (2675),
- 87. Василь Іванчук (2641),
- 97. Юрій Криворучко (2633),
- 98. Антон Коробов (2631).