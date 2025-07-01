Українка Анна Музичук піднялась на 4 місце у рейтингу найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист станом на 1 липня 2025 року.

У рейтингу найкращих шахісток світу українка Анна Музичук із коефіціентом 2544 посідає 4-те місце.

Її молодша сестра Марія Музичук (2486) утримує 13-й рядок.

Як і раніше, жіночий рейтинг очолює китаянка Хоу Іфань (2633).

У першій сотні, крім сестер Музичук, ще три представниці України:

17. Юлія Осьмак (2470),

34. Анна Ушеніна (2413),

44. Наталія Букса (2400).

У чоловіків і надалі впевнено лідирує норвежець Магнус Карлсен (2839).

До першої сотні входять п'ять українських шахістів: