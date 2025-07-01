12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСпорт

Українка Анна Музичук піднялась на 4 місце у рейтингу найкращих шахісток світу

Її молодша сестра Марія Музичук утримує 13-й рядок.

Українка Анна Музичук піднялась на 4 місце у рейтингу найкращих шахісток світу
Українська шахістка Анна Музичук
Фото: ФШУ

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оприлюднила рейтинг-лист станом на 1 липня 2025 року.

У рейтингу найкращих шахісток світу українка Анна Музичук із коефіціентом 2544 посідає 4-те місце.

Її молодша сестра Марія Музичук (2486) утримує 13-й рядок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як і раніше, жіночий рейтинг очолює китаянка Хоу Іфань (2633).

У першій сотні, крім сестер Музичук, ще три представниці України:

  • 17. Юлія Осьмак (2470), 
  • 34. Анна Ушеніна (2413), 
  • 44. Наталія Букса (2400).

У чоловіків і надалі впевнено лідирує норвежець Магнус Карлсен (2839).

До першої сотні входять п'ять українських шахістів: 

  • 46. Ігор Коваленко (2676), 
  • 47. Павло Ельянов (2675), 
  • 87. Василь Іванчук (2641), 
  • 97. Юрій Криворучко (2633), 
  • 98. Антон Коробов (2631).
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies