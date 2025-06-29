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Збірна України з волейболу здобула п’яту перемогу в Лізі націй

Українські волейболісти вперше в історії грають у цьому турнірі.

Збірна України з волейболу здобула п’яту перемогу в Лізі націй
України грає проти Болгарії у волейбольній Лізі націй
Фото: FIVB

Чоловіча національна команда України з волейболу перемогла Болгарію у восьмому матчі Ліги націй – 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22).

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Після перемоги українці піднялися на проміжне п’яте місце в турнірній таблиці Ліги націй з волейболу, маючи в активі 15 очок.

У плей-оф потраплять 8 кращих збірних за підсумками групового етапу.

У наступному матчі, який відбудеться 16 липня, збірна України з волейболу зіграє проти Нідерландів.

Нагадаємо, раніше підопічні Рауля Лосано у Лізі націй перемогли США (3:0), Кубу (3:2), Туреччину (3:0) і Японію (3:2). 
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