Українські волейболісти у стартовому матчі Ліги націй-2025 перемогли США

Матч завершився на користь збірної України з рахунком 3:0.

У Бразилії розпочався груповий турнір Ліги націй-2025 з волейболу, в якому бере участь збірна України.

Про це повідомив Укрінформ.

Чоловіча збірна України з волейболу провела дебютний поєдинок проти збірної США.

Матч завершився на користь збірної України з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Інші ігри закінчились з такими результатами: Польща - Нідерланди - 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22), Китай - Японія - 0:3 (23:25, 14:25, 22:25), Сербія - Туреччина - 3:1 (12:25, 25:22, 25:23, 25:23), Болгарія - Італія - 1:3 (16:25, 25:22, 25:19, 25:19).

У груповому турнірі українські волейболісти зіграють ще десять матчів: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня), Ірану (15 червня), Франції (25 червня), Туреччини (26 червня), Японії (27 червня), Болгарії (29 червня), Нідерландів (16 липня), Італії (17 липня) та Сербії (18 липня).

Фінальна частина Ліги націй з волейболу пройде у Китаї.

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії виступає у Лізі націй як команда з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.