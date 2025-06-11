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Збірна України з футболу обіграла Нову Зеландію у другому червневому спарингу

Перша в історії зустріч з океанською країною.

Збірна України з футболу обіграла Нову Зеландію у другому червневому спарингу
Нова Зеландія - Україна 1:2
Фото: УАФ

Національна збірна України з футболу після провального матчу із Канадою на товариському турнірі у Торонто змогла все ж отримати позитивний результат у другому поєдинку - з командою Нової Зеландії.

Це було перше в історії протистояння "синьо-жовтих" зі збірною, яка представляє Океанію. Після безгольового першого тайму рахунок по перерві відкрили саме підопічні Сергія Реброва - відзначився Олексій Гуцуляк. 

Новозеландці досить швидко відновили рівновагу зусиллями Стаменича. Але згодом зіграли заміни українського коуча: дебютант Олександр Мартинюк прострілив на свого тезку Зінченка, і той приніс нашій збірній підсумкову перемогу 2:1. 

Далі у головної команди цьогоріч лише офіційні матчі і боротьба за потрапляння на чемпіонат світу 2026 року, однією з господарок якого буде Канада - разом зі США та Мексикою.
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