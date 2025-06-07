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Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль Чемпіонату Європи в особистому багатоборстві

Третє «золото» в історії України на європейській першості у багатоборстві.

Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль Чемпіонату Європи в особистому багатоборстві
Таїсія Онофрійчук під час виступу
Фото: EPA/UPG

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла першу сходинку в індивідуальному багатоборстві на Чемпіонаті Європи в Таллінні, Естонія.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

За свій виступ українка отримала 117.800 бала і змогла випередити Стіліану Ніколову з Болгарії.

«Золото» Таїсії в індивідуальному багатоборстві Чемпіонату Європи є першим для України за 28 років і третім в історії.

Для українки ЧЄ у Таллінні став другим у кар’єрі. Торік Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах з обручем на європейській першості.

Нагадаємо, на етапі Кубка світу у Болгарії, який відбувся у квітні 2025 року, Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі: три золотих і одну срібну. 
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