Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль Чемпіонату Європи в особистому багатоборстві

Третє «золото» в історії України на європейській першості у багатоборстві.

Таїсія Онофрійчук під час виступу

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла першу сходинку в індивідуальному багатоборстві на Чемпіонаті Європи в Таллінні, Естонія.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

За свій виступ українка отримала 117.800 бала і змогла випередити Стіліану Ніколову з Болгарії.

«Золото» Таїсії в індивідуальному багатоборстві Чемпіонату Європи є першим для України за 28 років і третім в історії.

Для українки ЧЄ у Таллінні став другим у кар’єрі. Торік Онофрійчук здобула бронзову медаль у вправах з обручем на європейській першості.

Нагадаємо, на етапі Кубка світу у Болгарії, який відбувся у квітні 2025 року, Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі: три золотих і одну срібну.