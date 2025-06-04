Збірна України з синхронного плавання виборола «срібло» на Чемпіонаті Європи

Перша нагорода українок на європейській першості у 2025 році.

Збірна України з синхронного плавання здобула срібні медалі у технічній програмі на Чемпіонаті Європи у Фуншалі, Португалія.

Про це повідомила пресслужба Федерації синхронного плавання України.

Українки отримали 266.2233 бала за свій виступ, оновивши власний рекорд сезону.

На першій сходинці опинилися представниці Іспанії, на третій – команда з Франції.

Для більшості українських синхроністок, окрім Дар’ї Мошинської й Анастасії Шмоніної, виступ на Чемпіонаті Європи був першим у кар’єрі.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з синхронного плавання триватиме до 5 червня.