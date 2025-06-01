Найбільша перемога в історії фіналів Ліги чемпіонів: як ПСЖ знищив «Інтер»

За підсумками фіналу, в якому французи не давали суперникам і голови підняти, ПСЖ уперше у власній історії виграв кубок Ліги чемпіонів. Їхній тренер, іспанський спеціаліст Луїса Енріке, натомість встановив унікальне досягнення, двічі вигравши требл протягом своєї кар’єри.

Учора, 31 травня, відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому ПСЖ розгромив міланський «Інтер» (5:0), встановивши новий рекорд. Ніколи раніше перевага однієї команди не досягали п'яти голів у фінальних поєдинках ЛЧ.

Молода кров

Перед грою аналітики порівнювали склади «Інтера» й ПСЖ, акцентуючи на різниці у віці гравців обох команд. Нагадаємо, що середній вік футболістів міланського клубу становить 29.6 проти 23.6 у парижан. За логікою півфінального матчу «Інтера» проти «Барселони» цей факт мав би допомогти їм у фіналі.

Гравці ПСЖ повинні були злякатися рівня напруги у матчі найвищого ґатунку. Однак усе пішло не за планом.

Фото: EPA/UPG Дуе святкує свій другий точний удар

Розпочнемо зі складів команд на гру. Іспанський тренер Луїс Енріке випустив зі стартових хвилин 19-річного французького нападника Дезіре Дуе. Такий собі Ламін Ямаль на французький лад. Окрім нього, на поле також вийшли 23-річний захисник Пачо, 25-річний півзахисник Вітінья і 24-річний вінгер Хвіча Кварацхелія.

Фото: EPA/UPG Франческо Ачербі під час матчу

Цьому згустку молоді мали протистояти Франческо Ачербі, 1988-го року народження, і Генріх Мхітарян, молодший за партнера на рік… В умовах тотального футболу, вигаданого покійним Йоганом Кройфом і запропонованим гравцями ПСЖ учора, вік точно не був перевагою міланців.

На полі була одна команда

ПСЖ з перших хвилин розпочав тиснути на гравців команди суперника. Дембеле, Дуе і Кварацхелія не зупинялися ні на мить, щоб створити проблеми для «Інтера» під час розіграшу м’яча. За спиною у них були Вітінья, Руїс і Невес – півзахисники, які підіймалися вище, щоб перекрити центральну (найчисельнішу!) лінію гравців «Інтера». Таким чином їм вдалося повністю залишити міланців без м’яча. До цього додалися й численні обрізки гравців «Інтера» через постійний пресинг.

Фото: EPA/UPG Гол Хакімі

В одному з таких епізодів Кварацхелія отримав м’яч, віддав його Вітіньї, який у блискучому стилі знайшов розрізним пасом Дуе, а останній – Хакімі. Марокканцю залишалося влучити у порожні ворота, з чим він упорався.

Фото: EPA/UPG Дуе під час другого голу

Після пропущеного голу на 12 хвилині славетна оборона італійців дала тріщину, а вже за 8 хвилин – посипалася. ПСЖ зміг організувати чергову атаку зусиллями Дембеле, який спрямував пас на Дуе, а той вже у ролі виконавця подвоїв перевагу своєї команди.

Сидіти в захисті міланцям сенсу не було. А атакувати забракло сил… Після першої 45-хвилинки було видно, наскільки складно футболістам «Інтера» дихати… Молодші суперники заганяли старших візаві, не давши їм навіть клаптику поля для маневру.

Фото: EPA/UPG Гравці "Інтера" Ян Зоммер і Бенджемін Павар йдуть на перерву

Красномовною була статистика першої половини гри: голи (2:0), володіння м'ячем (62:38), удари (13:2), удари в площину воріт (5:0), кутові (3:2), фоли (5:1). Гравці ПСЖ були не лише результативнішими, а й агресивнішими. Ну а той факт, що «Інтер» не спромігся бодай раз пробити у площину воріт Доннарумми, мав би стати холодним душем для тренера «Інтера» Сімоне Індзагі.

Побиття міланців

У другому таймі футболісти «Інтера» не змінили у грі нічого! Вони й далі намагалися грати від оборони, хоча програвали з рахунком 2:0. Здивував й Індзагі. Коуч міланців не випустив на поле жодного нового форварда.

Фото: EPA/UPG Cімоне Індзагі кричить на своїй підопічних під час фінального матчу Ліги чемпіонів

ПСЖ натомість не зупинявся. Енріке підготував своїх футболістів до інтенсивної гри щонайменше протягом 75 хвилин. Інші 15, коли парижани відпочивали, міланці намагалися навісити у штрафний майданчик суперників у пошуках голів кремезного Маркуса Тюрама й цупкого Лаутаро Мартінеса.

Фото: EPA/UPG Дуе забиває другий гол

Зиску від передбачуваних атак «Інтера» не було. А гравці ПСЖ продовжували розхитувати змучений захист суперників. На 63-й Вітінья (чи не найкращий футболіст матчу!) елегантним пасом знайшов Дуе, який переграв Яна Зоммера, легенько покотившись м’яч під праву стійку воріт суперника.

За 10 хвилин віч-на-віч із тим таки Зоммером вийшов Хвіча Кварацхелія і спокійно забив четвертий гол своєї команди. Варто зауважити, що у проміжку між цими голами парижани розтринькали щонайменше дві нагоди відзначитися.

Фото: EPA/UPG Кварацхелія забиває четвертий гол

Масну крапку у матчі поставив ще один 19-річний футболіст, Маюлу. Француз вийшов на заміну, на куражі забіг у штрафний майданчик «Інтера» і вколотив п’ятий гол на 86 хвилині матчу.

Фото: EPA/UPG Точний удар Маюлу

На правду, «Інтер» не награв навіть на один гол, тому безславно поступився з рахунком 5:0 і «вляпався» в історію. Результат матчу став найбільшим розгромом в історії фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Учорашній вечір був історичним і для ПСЖ, адже парижани вперше виграли кубок ЛЧ. Їхній тренер Луїс Енріке водночас записав до власного активу другий требл, повторивши досягнення свого земляка, іспанського коуча Хосепа Гвардіоли.

Фото: EPA/UPG Луїс Енріке з кубком Ліги чемпіонів УЄФА

Підсумовуючи, можна зауважити, що перемога ПСЖ є повністю справедливою. «Інтеру» ж було б краще програти ще у півфіналі, щоб не ганьбитися на «Альянц Арені».