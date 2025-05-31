Фінал Ліги чемпіонів УЄФА. ПСЖ – «Інтер» (2:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 31 травня, паризький ПСЖ та міланський «Інтер» визначать між собою володаря кубка Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/2025.

21. Перший момент для «Інтера»! Чалханоглу навісив з кутового у штрафний майданчик Доннарумми, де першим на м'ячі був Ачербі. Захисник пробив вище воріт. Хоч щось у виконанні італійців.

Буде трішки часу – підгрузимо вам красивих фоток голів.

20. ПСЖ ПОДВОЮЄ ПЕРЕВАГУУУУУУ!!!!!! Французи вибігли у швидку контратаку після затяжної атаки італійців. Дембеле на фланзі зібрав навколо себе захисників «Інтера» і спокійно відпасував на Дуе. Той примружив очі й щосили влупив по м'ячу – «круглий» після рикошету влетів у ворота Зоммера – 2:0!

16. Хвіча Кварахцелія знову змістився з лівого флангу й наважився на удар. М'яч пролетів суттєво вище воріт, але спробу зарахуємо.

14. А «Інтер» сьогодні на поле вийде?:) Беззубо поки грають італійці. Руїс і Невес перекушують у центрі поля усі потуги суперників.

13. Міланці побігли вперед одразу, але ж зиску немає поки. Відчиняйте браму, італійці! Тепер уже немає сенсу грати від оборони.

Ашраф Хакімі вибачився за гол своїй колишній команді. Нагадаємо, правий захисник протягом одного сезону грав у складі міланського «Інтера». Красивий й емоційний момент!

11. ГОООООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!!!! Хакіміііііііііііі!!!!!! Браво!!!! Спочатку Кварацхелія флангом пройшов суперника і відпасував на Вітінью! Португалець продемонстрував свій клас (а ми казали!) розрізним пасом знайшов Дуе у штрафному, а той викотив на пусті ворота Ашрафу Хакімі. Марокканець не схибив і відкрив рахунок у фіналі ЛЧ – 1:0!!!

9. Слідом за Руїсом Барелла пробив у бік воріт Доннарумми. Італійський воротар діяв так само спокійно, як і його візаві хвилиною раніше.

8. Руїс перевірив Зоммера дальнім ударом ближче до лівого кута, але швейцарський голкіпер спокійно зафіксував м'яч у руках.

7. Усе глибше до воріт закопуються міланці. ПСЖ насідає. М'яч постійно літає флангами. Знову відзначаємо Вітінью. Майстер!

6. Захисник «Інтера» Бастоні жорстко зустрів Дуе біля лінії поля, нахабно виштовхавши того ближче до лави запасних. Далі Вітінья отримав пас після штрафного і м'яко накинув на макушку Маркіньйосу, а от бразилець влучно пробити не зміг.

5. Прекрасна атмосфера на «Альянц Арені». Уболівальники створюють свято на трибунах. Вони дійсно місцями перекрикують коментаторів!

4. Міланці поки намагаються будувати атаку завдяки довгим кросам Зоммера, Бастоні й компанії. Тюраму поки складно нав'язати боротьбу Маркіньйосу й Пачо.

3. Очевидно, ПСЖ взяв м'я під контроль. Вітінья у центрі поля грає роль диригента! Гра французів йде через португальця. Ось такий курйоз.

2. Перший майже небезпечний момент для ПСЖ. Півзахисник міланців Барелла трішки обрізався і дозволив Дуе пройти флангом. Вінгер добіг до воріт, не зміг перебити першого ж захисника, а потім арбітр ще й фол зафіксував...

1. На старті матчу обидві команди намагаються зачепитися за м'яч у центрі поля, але поки це схоже на серію рикошетів. Тюрам з «Інтера» намагався протягнути м'яч, але Руїс спокійно зупинив суперника.

Матч розпочався!!!

Останні миттєвості до старту матчу!

21:59. Мілан прямо зараз! Футбол (смайлик сердечка:)!

21:58. Прямо зараз ареною лунає гімн Її величності Ліги чемпіонів! У кого теж дрижаки по тілу?

21:55. Кубок Ліги чемпіонів винесли на поле ексфутболісти ПСЖ й «Інтера» – Хав'єр Пасторе і Хав'єр Дзанетті відповідно!

21:50. Сьогодні команди боротимуться за цей легендарний кубок! Слова тут зайві, тому мовчатимемо...

21:47. На «Альянц Арені» зараз запалює американський рок-гурт «Linkin Park»! RIP, Честере Беннінгтоне!

21:44. Ловіть поки красивих кадрів з розминки команд!

Фото: EPA/UPG Гравці ПСЖ перед грою

Фото: EPA/UPG Футболісти "Інтера" грають у квадрат перед фіналом

Фото: EPA/UPG Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма готується рятувати свою команду

Фото: EPA/UPG Захисник "Інтера" Федеріко Дімарко освіжився на розминці

21:42. На арені розпочалася церемонія відкриття фіналу! Готові?

21:40. Цього разу фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться на «Альянц Арені» у Мюнхені, Німеччина. Культовий стадіон удруге в історії прийме у себе головний матч сезону! Гляньте на красеня!

Фото: EPA/UPG "Альянц Арена" у Мюнхені, Німеччина, перед фіналом ЛЧ

21:37. Склад «Інтера» на гру: Зоммер – Бастоні, Ачербі, Павар – Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс – Мартінес (К), Тюрам.

21:35. До вашої уваги стартовий склад ПСЖ на матч: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос (К), Пачо, Мендеш – Невес, Вітінья, Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

21:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами дізнаємося, хто стане новим володарем кубка Ліги чемпіонів УЄФА. За головний трофей клубного футболу боротимуться ПСЖ й «Інтер». Наша редакція підготувала для вас анонс матчу, в якому ви дізнаєтеся, у чому основна відмінність між командами, як налаштовані на гру тренери та хто точно увійде в історію за підсумками гри!

31 травня 2025 року. Мюнхен. «Альянц Арена». Початок матчу – о 22.00. Температура повітря .

Ласкаво просимо на фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічаються ПСЖ й «Інтер».

Стартові склади:

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос (К), Пачо, Мендеш, Невес, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Головний тренер – Луїс Енріке (Іспанія).

«Інтер»: Зоммер, Бастоні, Ачербі, Павар, Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс, Мартінес (К), Тюрам.

Головний тренер – Cімоне Індзагі (Італія).

Арбітр – Іштван Ковач (Румунія).