Вона залишилась єдиною українкою в одиночному розряді.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в четвертий раунд Ролан Гаррос.

Про це повідомляє sport.ua

В 1/16 фіналу українка переграла американку Бернарду Перу (WTA 83) за 2 години та 15 хвилин з рахунком 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Наступною суперницею Світоліної буде четверта ракетка світу, італійка Жасмін Паоліні. Вона у третьому колі обіграла українку Юлію Стародубцеву.

Таким чином Еліна Світоліна залишилася єдиною українською тенісисткою в жіночому одиночному розряді.