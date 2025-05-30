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Еліна Світоліна вийшла в четвертий раунд Ролан Гаррос

Вона залишилась єдиною українкою в одиночному розряді.

Еліна Світоліна вийшла в четвертий раунд Ролан Гаррос
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в четвертий раунд Ролан Гаррос.

Про це повідомляє sport.ua

В 1/16 фіналу українка переграла американку Бернарду Перу (WTA 83) за 2 години та 15 хвилин з рахунком 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

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Наступною суперницею Світоліної буде четверта ракетка світу, італійка Жасмін Паоліні. Вона у третьому колі обіграла українку Юлію Стародубцеву.

Таким чином Еліна Світоліна залишилася єдиною українською тенісисткою в жіночому одиночному розряді.

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