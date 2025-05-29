Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду виграла командний залік чемпіонату Європи

В Туреччині завершився чемпіонат Європи-2025 зі стрибків у воду.

За підсумками змагань загальнокомандну першість виграла збірна України, яка виборола 5 “золотих”, “срібну” та “бронзову” нагороди.

Це повторення результату 2023 року та найкращий результат за всю історію виступів українських стрибунів у воду на континентальних першостях починаючи з 1993 року.

Друге місце у командному заліку посіла збірна Німеччини (3 “золоті”, 5 “срібних” та 4 “бронзові” медалі), треті - італійці (2 “золоті”, 4 “срібні”, 2 “бронзові” медалі).

У складі збірної України зі стрибків у воду медалі здобули:

“золото”: Кірілл Болюх, Ксенія Байло, Софія Лискун, Олексій Середа (змішані командні змагання)

Ксенія Бочек і Діана Карнафель (синхрон, трамплін 3м)

Олексій Середа (вишка)

Кірілл Болюх і Ксенія Байло (синхрон, змішані пари, вишка)

Марк Гриценко і Олексій Середа (синхрон, вишка);

“срібло”: Ксенія Байло і Софія Лискун (синхрон, вишка);

“бронза”: Данило Коновалов (трамплін 1м).