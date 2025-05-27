Стрибуни у воду Середа і Гриценко з рекордом сезону здобули «золото» Чемпіонату Європи

П’ята золота медаль для збірної України зі стрибків у воду на європейській першості.

Український дует стрибунів у воду Олексій Середа – Марк Гриценко здобув золоту медаль у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи.

Про це повідомила пресслужба Федерації стрибків у воду України.

Українці набрали 413.76 очка за підсумками шести стрибків та встановили свій найкращий результат сезону.

Другим став дует з Німеччини, третім – з Італії.

Нагадаємо, в активі збірної України зі стрибків у воду п’ять золотих медалей й одна бронзова на Чемпіонаті Європи в Анталії, Туреччина.

Для лідера національної команди Олексія Середи золота нагорода в дуеті стала третьою на цьогорічному ЧЄ. Українець також став найкращим в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки і в змішаних командних змаганнях.