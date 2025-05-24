Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Обмін "1000 на 1000": Україна звільнила 270 військових та 120 цивільних з російського полону
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
ГоловнаСпорт

"Наполі" - чемпіон Італії з футболу сезону 2024/2025

Зате в "Інтера" попереду фінал Ліги чемпіонів.

"Наполі" - чемпіон Італії з футболу сезону 2024/2025
Неаполь святкує четверте "Скудетто"
Фото: EPA/UPG

У заочній дуелі "Наполі" та "Інтера" в останньому турі італійської футбольної Серії А визначився чемпіон - лише вчетверте в історії "Скудетто" здобули неаполітанці.

Для успіху в заключному поєдинку їм потрібно було зіграти не гірше, ніж "неадзуррі" - підопічні Конте приймали вдома "Кальярі", а міланці поїхали в гості до "Комо".

Обидва матчі зрештою завершилися перемогами фаворитів 2:0, чого було досить для того, щоб у Неаполі розпочалися шалені святкування. 

У підсумковій турнірній таблиці команда випередила найближчого суперника лише на 1 очко. Цікаво, що "Наполі" також стало найскупішим на голи чемпіоном, спрямувавши у сітку чужих воріт лише 59 м'ячів за 38 ігор.   

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies