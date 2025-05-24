"Наполі" - чемпіон Італії з футболу сезону 2024/2025

У заочній дуелі "Наполі" та "Інтера" в останньому турі італійської футбольної Серії А визначився чемпіон - лише вчетверте в історії "Скудетто" здобули неаполітанці.

Для успіху в заключному поєдинку їм потрібно було зіграти не гірше, ніж "неадзуррі" - підопічні Конте приймали вдома "Кальярі", а міланці поїхали в гості до "Комо".

Обидва матчі зрештою завершилися перемогами фаворитів 2:0, чого було досить для того, щоб у Неаполі розпочалися шалені святкування.

У підсумковій турнірній таблиці команда випередила найближчого суперника лише на 1 очко. Цікаво, що "Наполі" також стало найскупішим на голи чемпіоном, спрямувавши у сітку чужих воріт лише 59 м'ячів за 38 ігор.