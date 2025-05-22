На Чемпіонаті світу з хокею завершилися перші чвертьфінали

До півфіналу вийшли США та Швейцарія.

На Чемпіонаті світу з хокею завершилися перші чвертьфінальні поєдинки.

У першому хокеїсти збірної США здобули вольову перемогу над збірною Фінляндії з рахунком 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

В другому Швейцарія розгромно перемогла Австрію з рахунком 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Сьогодні також зіграють Швеція проти Чехії, а Канада проти Данії.

24 травня відбудуться півфінали, а фінал ЧС-2025 з хокею пройде 25 травня у Стокгольмі. Титул чемпіонів світу захищають хокеїсти Чехії.