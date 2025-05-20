З елітного хокейного дивізіону вилетіли збірні Казахстану та Франції

Обидві збірні гратимуть в дивізіоні, де виступає збірна України.

Нападник збірної Швейцарії Свен Андрігетто святкує свій гол із товаришами по команді під час гри з Казахстаном

За результатами матчів групової стадії чемпіонату світу-2025 з хокею визначились збірні, які понизились у класі.

Останнє місце у групі В посів Казахстан, який поступився Швейцарії з рахунком 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Таким чином Казахстан разом з Францією наступного року виступатимуть у другому за класом Дивізіоні IА чемпіонату світу. В ньому гратимуть збірні України, Франції, Казахстану, Японії, Польщі та Литви.

Турнірне становище у групі А: Швеція - 18 очок, Канада - 16, Фінляндія - 14, Австрія - 10, Латвія - 9 (6), Словаччина - 7, Словенія - 4, Франція - 1;

Турнірне становище у групі В: Чехія - 17 очок, Швейцарія - 16, США - 14, Данія - 9, Німеччина - 9, Норвегія - 4, Угорщина - 3, Казахстан - 3.

До чвертьфіналу виходять перші чотири збірні кожної групи. Фінал ЧС-2025 з хокею відбудеться 25 травня.