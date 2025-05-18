Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мер Києва зареєстрував арсенал зброї вартістю майже 2 млн гривень
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Трамп знову розкритикував Зеленського і заговорив про "втому Путіна від війни"
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
Не/про копалини. “Нова країна” розбиралася в угоді про створення спільного зі США інвестиційного фонду (репортаж)
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
ГоловнаСпорт

ФК «Динамо» – чемпіон України з футболу сезону 2024/2025

30-те чемпіонство ліги в історії команди.

ФК «Динамо» – чемпіон України з футболу сезону 2024/2025
Андрій Ярмоленко у матчі проти "Чорноморця"
Фото: fcdynamo.com

Київське «Динамо» зіграло внічию з «Чорноморцем» (1:1) у 29-му турі Української прем’єр-ліги та достроково стало чемпіоном.

Про це повідомила пресслужба киян.

Саме підопічні Олександра Шовковського першими відзначилися. На 54-й хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті. 

Одесити не здавалися і змогли відігратися: Олексій Хобленко головою прошив Руслана Нещерета і зрівняв рахунок на 68-й.

Нічия дозволила «Динамо» оформити дострокове чемпіонство в УПЛ. «Олександрія», яка йде другою, втратила математичні шанси обійти киян.

Для «біло-синіх» цьогорічне чемпіонство стало 30-м в історії клубу. Це означає, що на емблемі киян з’явиться третя зірка (кожна – за 10 титулів ліги).

Нагадаємо, «Динамо» поступилося «Шахтарю» у фіналі Кубка України з футболу у серії пенальті – 5:6 (1:1 після 120 хвилин гри).
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies