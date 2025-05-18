ФК «Динамо» – чемпіон України з футболу сезону 2024/2025

Андрій Ярмоленко у матчі проти "Чорноморця"

Київське «Динамо» зіграло внічию з «Чорноморцем» (1:1) у 29-му турі Української прем’єр-ліги та достроково стало чемпіоном.

Про це повідомила пресслужба киян.

Саме підопічні Олександра Шовковського першими відзначилися. На 54-й хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті.

Одесити не здавалися і змогли відігратися: Олексій Хобленко головою прошив Руслана Нещерета і зрівняв рахунок на 68-й.

Нічия дозволила «Динамо» оформити дострокове чемпіонство в УПЛ. «Олександрія», яка йде другою, втратила математичні шанси обійти киян.

Для «біло-синіх» цьогорічне чемпіонство стало 30-м в історії клубу. Це означає, що на емблемі киян з’явиться третя зірка (кожна – за 10 титулів ліги).

Нагадаємо, «Динамо» поступилося «Шахтарю» у фіналі Кубка України з футболу у серії пенальті – 5:6 (1:1 після 120 хвилин гри).