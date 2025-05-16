Каталонці стали чемпіонами за два тури до завершення іспанського чемпіонату.

«Барселона» на чужому полі перемогла «Еспаньйол» (2:0) у 36-му тур іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба «Барселони».

Героєм матчу став Ламін Ямаль. На 53-й хвилині іспанець змістився з флангу в центр і закрутив м’яч у самісіньку «дев’ятку» воріт – 1:0.

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль під час першого голу

На останніх хвилинах матчу той таки Ямаль вивів на удар Ферміна Лопеса, який встановив підсумковий результат матчу.

Фото: EPA/UPG Фермін Лопес (праворуч) святкує свій гол у ворота "Еспаньйола"

Перемога дозволила підопічним Хансі Фліка гарантувати собі чемпіонство за два тури до завершення іспанської Прімери. В активі каталонців 85 очок після 36 матчів.

Фото: EPA/UPG Тренер "Барселони" Хансі Флік і Ламін Ямаль після перемоги у матчі проти "Еспаньйола"

Каталонці виграли 28-й кубок Прімери в історії клубу.

«Реал» Андрія Луніна, який йде другим у Ла Лізі, має 78 очок після 36 поєдинків.