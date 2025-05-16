«Барселона» на чужому полі перемогла «Еспаньйол» (2:0) у 36-му тур іспанської Ла Ліги.
Про це повідомила пресслужба «Барселони».
Героєм матчу став Ламін Ямаль. На 53-й хвилині іспанець змістився з флангу в центр і закрутив м’яч у самісіньку «дев’ятку» воріт – 1:0.
На останніх хвилинах матчу той таки Ямаль вивів на удар Ферміна Лопеса, який встановив підсумковий результат матчу.
Перемога дозволила підопічним Хансі Фліка гарантувати собі чемпіонство за два тури до завершення іспанської Прімери. В активі каталонців 85 очок після 36 матчів.
Каталонці виграли 28-й кубок Прімери в історії клубу.
«Реал» Андрія Луніна, який йде другим у Ла Лізі, має 78 очок після 36 поєдинків.