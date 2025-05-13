Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі

За три тури до кінця шостого, завершального етапу Гран-прі ФІДЕ, який проходить в Австрії, як і раніше попереду українка Ганна Музичук. Вона набрала 4,5 очка з 6. Проте, її ситуація серйозно ускладнилася.

У четвертому турі львів’янка обіграла, хоча й не без пригод, ексчемпіонку світу Олександру Костенюк, яка представляє нині Швейцарію. А потім дві партії старшій Музичук довелося грати чорними – проти Тань Чжуї (Китай) та Нани Дзагнідзе (Грузія). Проти китаянки певний час позиція Анни здавалася дещо підозрілою, до того ж вона потрапила до серйозного цейтноту. Проте, наша шахістка виявила неабияку холоднокровність і змогла досягнути нічиєї.

Фото: FIDE Українська шахістка Ганна Музичук

А от проти Дзагнідзе Музичук-старша не мала жодних проблем, але й великих шансів на виграш теж не мала. Словом, нічия.

Але після двох рядових поразок на старті просто шалену швидкість розвинула головна конкурентка Ганни – китаянка Чжу Ілнер. Вона виграла чотири партії поспіль. Причому, найприкріше, що не змогла їй протистояти білими й молодша сестра Ганни – Марія. І цим дуже підвела її. Хоча шанси Музичук-старшої все ще досить добрі.

Фото: FIDE Марія Музичук

Що ж сталося з молодшою? Взагалі здається, що Марія вже втратила стимул до боротьби за корону. Адже вона – дуже сильна й технічна шахістка. Та наразі має лише 2 очка з 6 та розділяє 8-9-те місця. Будемо сподіватися, що Марія додасть на фініші, адже це її цілком до снаги.

Індійська учасниця Вайшалі Рамешбабу після двох виграшів на старті дещо знизила свій темп, але після 6 турів вона (як і Чжу Ілнер) відстає від нашої Анни лише на півочка.

Також знизила свої результати й Тань. Складається враження, що для неї головним завданням було обіграти землячку Чжу, після чого інші результати цікавили її значно менше.

Фото: FIDE Ганна Музичук перед однією з партій

На що ж у підсумку може сподіватися Ганна Музичук? З трьох партій на фініші вона грає дві білими. Причому одну з них – проти аутсайдерки Нургюл Салімової. Нагадаємо, чисте перше місце дасть українці пряме попадання до турніру претенденток.

Сьогодні, 13 травня, на турнірі розпочнеться черговий тур. А потім – ще два, які й вирішать долю не лише завершального етапу, а й всієї серії загалом.