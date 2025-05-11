Збірна України з карате здобула пʼять медалей на Чемпіонаті Європи

«Золото» у ваговій категорії до 61 кг здобула Олександра Шолохова.

В Єревані закінчився чемпіонат Європи з карате, збірна України змогла вибороти там 5 нагород.

«Золото» у ваговій категорії до 61 кг здобула Олександра Шолохова. У фіналі вона здолала суперницю із Латвії, Беату Гірвіцу.

Срібні нагороди команді принесли капітан чоловічої збірної Валерій Чоботар у ваговій категорії до 84 кг, а також Дарія Булай – до 68 кг. У бронзових фіналах перемогу святкували Еліна Сєлемєнєва (до 68 кг) та Різван Талібов (понад 84 кг).

В останній змагальний день чоловіча збірна України боролась за «бронзу» у командних змаганнях, втім «синьо-жовті» поступились колишнім чемпіонам Європи, представникам Греції.