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Ліга чемпіонів: "ПСЖ" зіграє у фіналі з "Інтером"

"Арсенал" завершує сезон без трофеїв.

Ліга чемпіонів: "ПСЖ" зіграє у фіналі з "Інтером"
ПСЖ - Арсенал 2:1
Фото: EPA/UPG

Компанію міланському "Інтеру" у фіналі футбольної Ліги чемпіонів складе французький "Парі Сен-Жермен". Підопічні Луїса Енріке змогли не лише втримати, а навіть зміцнити свою перевагу у протистоянні з лондонським "Арсеналом".

Англійці, маючи дефіцит в один м'яч, очікувано були активнішими і створили більше нагод - але це не завадило парижанам взяти своє. Руїс на 27-ій хвилині зробив життя "канонірів" ще складнішим. 

По перерві Вітінья не зміг реалізувати пенальті і подарував вболівальникам лондонців примарну надію, що ще є час бодай перевести дуель в екстратайми. Але за лічені хвилини Хакімі завдав остаточного удару по амбіціях команди Мікеля Артети. Гол Сака вже нічого не вирішував.

2:1 - "ПСЖ" вдруге за еру шейхів матиме нагоду зіграти у вирішальному матчі головного єврокубка. Натомість "Арсенал" вчергове завершує сезон без жодного виграного турніру.  
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