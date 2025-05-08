Ліга чемпіонів: "ПСЖ" зіграє у фіналі з "Інтером"

Компанію міланському "Інтеру" у фіналі футбольної Ліги чемпіонів складе французький "Парі Сен-Жермен". Підопічні Луїса Енріке змогли не лише втримати, а навіть зміцнити свою перевагу у протистоянні з лондонським "Арсеналом".

Англійці, маючи дефіцит в один м'яч, очікувано були активнішими і створили більше нагод - але це не завадило парижанам взяти своє. Руїс на 27-ій хвилині зробив життя "канонірів" ще складнішим.

По перерві Вітінья не зміг реалізувати пенальті і подарував вболівальникам лондонців примарну надію, що ще є час бодай перевести дуель в екстратайми. Але за лічені хвилини Хакімі завдав остаточного удару по амбіціях команди Мікеля Артети. Гол Сака вже нічого не вирішував.

2:1 - "ПСЖ" вдруге за еру шейхів матиме нагоду зіграти у вирішальному матчі головного єврокубка. Натомість "Арсенал" вчергове завершує сезон без жодного виграного турніру.