Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Шанхаї

Для перемоги українці вистачило стрибка на 2 метри

Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту, який відбувається в Шанхаї.

Про це повідомляє Champion.com.ua.

Для перемоги Ярославі вистачило стрибка на 2 метри. Друге місце - в австралійки Ніколи Оліслагерс (1,98), третя – ще одна австралійка Елеанор Паттерсон.

Представниці Австралії почали змагання з висоти 1,88, яку успішно подолали, Магучіх – з 1,92. Уже на висоті 1,95 Паттерсон мала проблеми – лише з другої спроби, а 1,98 взяти не змогла. Оліслагерс 1,98 взяла з другої спроби, а 2,00 підкорити не змогла.

Магучіх усі свої спроби подолала з першого разу.

Уже в статусі чемпіонки Магучіх спробувала взяти 2,03, однак усі три спроби виявились невдалими.

У березні Магучіх утретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.