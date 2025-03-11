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Чемпіон Європи зі стрибків у висоту Дорощук: «До особистого рекорду потрібно сантиметрів 10 додати»

Особистий рекорд легкоатлета – 2.34 метра. 

Чемпіон Європи зі стрибків у висоту Дорощук: «До особистого рекорду потрібно сантиметрів 10 додати»
Олег Дорощук під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Український легкоатлет Олег Дорощук поділився емоціями від перемоги на Чемпіонаті Європи, де він встановив особистий рекорд (2.34 м)

Про це він розповів в інтервʼю LB.ua.

«Проробили багато роботи саме для такого результату. Дуже довго цього чекав… На останньому зимовому Чемпіонаті Європи був у 2021 році, тоді навіть не пройшов кваліфікацію. У Римі я був третім, а тут нарешті перший. Це чудово. Перемагати з рекордом набагато приємніше. Ставити рекорди – це завжди особливий момент. Мені ще дуже багато треба працювати, не вистачає нагород… Окрім того, до особистого рекорду потрібно сантиметрів 10 додати», – сказав українець.

Легкоатлет також назвав свого головного конкурента та орієнтир у стрибках у висоту.

«Тамбері, мабуть. Мені з ним дуже цікаво стрибати. Влітку на останніх змаганнях, на Діамантовій лізі, ми з ним «рубались». Це було класно. Він дуже харизматичний, за ним цікаво спостерігати. Найцікавіше, що він саме такий у житті. Тамбері поводиться саме так, як відчуває. На змаганнях іноді з ним спілкуємося. Можу сказати, що він цікава особистість», – додав Дорощук.

Як повідомлялось, Олег Дорощук з особистим рекордом виграв Чемпіонат Європи у приміщенні зі стрибків у висоту. Таким чином він здобув першу золоту медаль на цьому турнірі в історії України.

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