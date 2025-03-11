Олег Дорощук, стрибун у висоту: «Був звичайний день: прогулявся, виграв Чемпіонат Європи та повернувся в номер»

Ми зідзвонилися з Дорощуком на наступний день після його перемоги. В інтерв’ю LB.ua він детально розповів про найбільш вдалий турнір у кар’єрі, пояснив, чому не дивиться на стрибки суперників, поділився планами на майбутнє та здивував цікавим хобі.

Спочатку Олег переміг на Чемпіонаті України, а потім тріумфував на європейській першості , знову покращивши свій найбільший показник (2.34 метра). Ба більше, кожен стрибок на Чемпіонаті Європи він виконав з першої спроби. Цей виступ можна назвати історичним, адже золота медаль Олега у стрибках у висоту на Чемпіонаті Європи у приміщенні стала першою в історії України.

Олег Дорощук – український стрибун у висоту, який заявив про себе на Олімпійських іграх у Парижі. Тоді легкоатлет фінішував шостим, оновивши особистий рекорд. Після цього його кар’єра стрімко пішла вгору.

Вітаємо з перемогою на Чемпіона Європи й новим особистим рекордом. Прийшло усвідомлення того, що це сталося?

Так, звісно. Проробили багато роботи саме для такого результату. Дуже довго цього чекав… На останньому зимовому Чемпіонаті Європи був у 2021 році, тоді навіть не пройшов кваліфікацію. У Римі я був третім, а тут нарешті перший. Це чудово. Перемагати з рекордом набагато приємніше. Ставити рекорди – це завжди особливий момент.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Олег Дорощук співає гімн України під час нагородження

Ваш виступ на чемпіонаті Європи називають бездоганним. Ви погоджуєтесь із цим твердженням, чи все ж хотіли б щось виправити?

Насправді завжди є над чим працювати, що додавати, але загалом погоджуюся. Це був гарний виступ, стрибки виконані технічно, тому можна сказати, що так воно і було.

Ще й усі стрибки виконали з першої спроби!

Так, мені рідко таке вдавалося, щоб усі висоти брав з першого разу. Висоту за 2.30 метра зазвичай беру з другої-третьої спроби, а тут… Фактично не залишав шансів суперникам.

Як проходив день перед фіналом? Відчували, що вам під силу перемогти?

Та ні, я просто знав, що готовий до результату 2.34 м. Радий, що так воно і вийшло. Чемпіонат України, який був у лютому, додав упевненості. Під час змагань я зробив гарну третю спробу на 2.34 м, тож розумів, що зовсім скоро візьму цю висоту. Не скажу, що я робив щось особливе перед фіналом. Я жив звичайне життя. Більше відпочивав і все. Був звичайний день перед фіналом: прогулявся, потім прийшов, зібрався, виграв чемпіонат Європи та повернувся в номер.

Фото: EPA/UPG Олег Дорощук виконує стрибок

На висоту 2.34 м ви йшли вже у статусі переможця турніру. Коли «золото» вже фактично у твоїх руках, стрибати легше?

Я тоді навіть і не думав про це, хотів завершити те, що почав. Я розумів, що це цілком реально. Так і виявилося.

Конкуренти привітали з перемогою?

Чех (Ян Штефала – стрибун, який став другим на ЧЄ, – LB.ua) привітав і сказав, що це були дійсно гарні стрибки.

До речі, Штефала після змагань назвав вас звіром у секторі. Як думаєте, що він мав на увазі?

Не знаю. На змаганнях я у своїх думках, розмірковую про те, що мені треба зробити і як. Однак, якщо є такі порівняння, то це прикольно.

Фото: EPA/UPG Олег Дорощук під час стрибка

А ви себе асоціюєте з якоюсь твариною? Ярослава Магучіх, наприклад, завжди порівнює себе з пташкою під час стрибків.

Не відчуваю себе твариною (сміється). Я просто стрибаю.

Хто для Вас є орієнтиром у стрибках, з ким би хотілося позмагатися?

Тамбері, мабуть. Мені з ним дуже цікаво стрибати. Влітку на останніх змаганнях, на Діамантовій лізі, ми з ним «рубались». Це було класно. Він дуже харизматичний, за ним цікаво спостерігати. Найцікавіше, що він саме такий у житті. Тамбері поводиться саме так, як відчуває. На змаганнях іноді з ним спілкуємося. Можу сказати, що він цікава особистість.

Ваш стрибок на 2.34 м став найкращим серед українців за останні 8 років. Більше (2.35 м) протягом цього періоду було тільки у Богдана Бондаренка. Наступний крок – перевершити його?

Якщо чесно, ще не думав, яку собі планку ставити прямо зараз. Звісно, після кожного старту вже думаю про наступний, звісно, прагну стрибати вище і вище, але конкретної висоти зараз немає. Це може бути одразу 2.36 м або більше. Все залежатиме від того, як буду стрибати я і мої суперники.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Олег Дорощук святкує перемогу на ЧЄ

Ви готові до більших висот?

Якщо все складеться правильно, то я буду готовим. На чемпіонаті Європи показав це.

На тренуваннях ви практикуєте стрибки на таку висоту, чи такі спроби робите винятково на змаганнях?

На тренуваннях я взагалі високо не стрибаю. Я не можу на тренуваннях мотивувати себе так само як на змаганнях, тому такі висоти тільки на турнірах. Публіка, атмосфера, факт суперництва – це все разом створює магію і піднімає спортивний інтерес. На Чемпіонаті Європи дуже сподобалось, адже вболівальники підтримували і я це відчував.

Ярослава Магучіх, наприклад, часто згадує Дюплантіса (олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною, світовий рекордсмен, – LB.ua), який оновлює рекорд на кожному змаганні. За два тижні стартує Чемпіонат світу. Плануєте покращити свій результат?

Мені подобається стрибати, адже я отримую від цього велике задоволення. Зараз ми поїдемо додому, відпочинемо, а потім повернемося на змагання. Старатимуся стрибати якнайкраще, але не хочу загадувати. Говоримо про спорт, в якому може трапитися все, тому навіть приблизно не хочу говорити про це.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Трійка кращих на Чемпіонаті Європи

Зараз шлях зі змагань в Україну займає щонайменше добу. Чи не думали базуватись за кордоном у змагальний період?

Варіанти є, втім я хочу бути в Україні. Там мій тренер, без якого я не зможу тренуватися та ставати кращим. Тренер не любить довго бути за кордоном, тому це не наш варіант.

Як ви охарактеризуєте свої відносини з тренером? Між вами особливий зв’язок?

Не скажу, що є особливий зв’язок, адже у нас робочі відносини. Ми гарно спілкуємося, але чогось магічного немає. Водночас його присутність у секторі відіграє свою роль. Це можна зрозуміти навіть за результатами. Коли тренера не було поряд, то я стрибав до 2.30 м. З ним же результати набагато кращі. Він мені підказує технічні моменти під час виступу. У мене є завдання. Якщо я виконаю його, то це буде гарний стрибок.

Як даєте раду емоціям під час виступу?

Я постійно працюю над цим, уже не перший рік. Раніше я міг перегоріти на старті, міг вийти без емоцій, або навпаки. З досвідом усе змінюється. У мене є спортивний психолог, який допомагає мені. Я вважаю, що це правильно. Коли роботу виконує професіонал, це дає результат. Зараз я шукаю модель поведінки, яка притаманна саме мені. Якщо правильно поводитися під час змагань, то можна отримати від цього прилив позитивних емоцій.

Дивитеся, як стрибають суперники?

Ні, не дивлюся навмисно. Я намагаюсь на це не відволікатися. Мені неважливо, хто скільки стрибає. Головне, щоб я добре виконав свій стрибок. Навіть у Дімона (Дмитро Нікітін фінішував п’ятим у фіналі ЧЄ зі стрибків у висоту, – LB.ua) питав про те, чи взяв він свою висоту, щоб розуміти, що робити далі.

Магучіх усі називають королевою стрибків у висоту. Ви теж претендуєте на цю роль?

Мені ще дуже багато треба працювати для цього звання. Не вистачає нагород… Окрім того, до особистого рекорду потрібно сантиметрів 10 додати.

Фото: EPA/UPG Український стрибун у висоту Олег Дорощук

Світовий рекорд серед чоловіків становить 2.45 м. Чи реально стрибнути на 2.46 м?

Я не знаю. Мабуть, якщо 2.45 м стрибали, то й 2.46 реально. Але це вже зовсім інша висота. Не знаю, хто зараз у світі може це зробити.

Ваш зріст допомагає вам стрибати чи заважає?

Насправді я вже адаптувався. Звісно, нікого настільки високого як я у стрибках у висоту зараз немає. Раніше це трохи заважало, бо важко відчувати тіло, не така швидкість як в інших спортсменів, але зараз мені комфортно.

У кожного спортсмена зазвичай є свої забобони. У вас теж?

Чогось конкретного немає, адже я не дуже в таке вірю. У Луцьку ми жили в номері 234. Можливо, збіг…

Які плани після чемпіонату світу?

Чемпіонат світу – останній старт зимового сезону. Потім поїдемо на збір у Португалію. Три тижні будемо там тренуватися і готуватися до літнього сезону, який розпочнеться у травні. Мені подобається там. Океан, пісок, на якому можна працювати. Раніше ми їздили в Чорноморськ, а зараз туди не поїдеш, бо можна не повернутися...

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Олег Дорощук

Що ще є в житті чемпіона Європи, окрім легкої атлетики?

Я люблю рибалку й автомобілі. Якщо є можливість після сезону, коли гарна погода, немає тренувань, то можу виїхати на день на риболовлю.

Яким був ваш найбільший трофей?

Мабуть, це короп вагою 10 кілограмів.