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Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

Срібною призеркою стала сербка Ангеліна Топич, бронзовою - шведка Енгла Нільссон.

Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1,99 метра.

Про це повідомляє "Суспільне".

Срібною призеркою стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра), бронзовою - шведка Енгла Нільссон 1,92 метра).

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1,89 метра, Магучіх стала єдиною з українок у фіналі - Катерина Табашник та Юлія Чумаченко завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Магучіх виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших. 

  • 18 лютого Магучіх виграла другу поспіль "золоту" медаль від початку сезону. Вона виборола "золото" етапу Континентального туру у приміщенні в словацькій Банській Бистриці. Українська спортсменка встановила результат 2.01 метра - це новий рекорд сезону в світі. 
  • Попередню “золоту” нагороду Магучіх здобула на змаганнях Udin Jump Development в Італії.
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