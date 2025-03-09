Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1,99 метра.

Про це повідомляє "Суспільне".

Срібною призеркою стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра), бронзовою - шведка Енгла Нільссон 1,92 метра).

Потрапивши до фіналу завдяки єдиному стрибку на 1,89 метра, Магучіх стала єдиною з українок у фіналі - Катерина Табашник та Юлія Чумаченко завершили змагання за підсумками кваліфікації.

У фіналі Магучіх виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.