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Боси Формули-1 та FIA остаточно погодили приєднання команди Cadillac у 2026 році

У пелетоні буде 11 команд та 22 пілоти.

Боси Формули-1 та FIA остаточно погодили приєднання команди Cadillac у 2026 році
Фото: EPA/UPG

Міжнародна автомобільна федерація FIA та керівництво Формули-1 в офіційному листі підтвердили погодження заявки команди Cadillac на приєднання до найпрестижнішої серії перегонів.

Як пише The Guardian, стайня, яка належить американському концерну General Motors, пройшла усі спортивні, технічні та комерційні перевірки і зможе брати участь у чемпіонаті вже в 2026 році. До розробки власного двигуна силову установку вона купуватиме у Ferrari.

Таким чином сезон 2025 року стане останнім, коли у пелетоні буде 10 команд та 20 пілотів - з наступного року за титул чемпіона світу боротимуться вже 22 спортсмени. Очікується, що принаймні один з двох представників Cadillac буде громадянином США.

Інші команди негативно поставилися до бажання розширити чемпіонат через систему розподілення доходів: частина грошей ділиться порівну між усіма стайнями.  

  

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