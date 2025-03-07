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Борчиня Лівач: «У збірній кардинально змінився тренувальний процес»

У збірній України з вільної боротьби змінився головний тренер.

Борчиня Лівач: «У збірній кардинально змінився тренувальний процес»
Українська борчиня Оксана Лівач
Фото: UWW

Борчиня вільним стилем Оксана Лівач розповіла, як призначення нового головного тренера Володимира Євонова вплинуло на збірну України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Lb.ua.

«Зараз усе із задоволенням. У нас новий тренер, і я почуваю себе вільною. У нас хороша атмосфера в команді, дружня. Кардинально змінився тренувальний процес, і це всім подобається. Щось нове для нас, новий підхід, як ковток свіжого повітря», - зауважила Лівач.

Українка також поділилася інформацією про особливості підготовки членів збірної України перед Чемпіонатом Європи. 

«Зараз ми в Хорватії, у місті Поречі. Це невеличкий міжнародний тренувальний збір, на який також приїхали декілька команд з Європи. Вирішили трохи розбавили свій однотипний збір у Кончі-Заспі, тим паче тут гарні умови, тепло. Два тижні будуть продуктивними. Більше часу приділятимемо спарингам. Зараз у нас планова підготовка до Чемпіонату Європи. Залишилося трохи більше як місяць, тому зосереджуємося на тактичному й технічному акцентах. Ми тут, аби поспарингувати з європейками, попрацювати над своїми помилками», - зауважила українка.

Як повідомлялось, на міжнародному турнірі в Албанії Оксана Лівач здобула «срібло».

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