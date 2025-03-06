Ліга чемпіонів: "Бенфіка" Трубіна у більшості програла "Барселоні"

У футбольній Лізі чемпіонів завершилися всі перші матчі 1/8 фіналу. Для фанів українського голкіпера Анатолія Трубіна хороших новин немає: "Бенфіка", за яку наш співвітчизник провів усі 90 хвилин, поступилася "Барселоні".

Найприкріше для "орлів" те, що з 22-ої хвилини вони грали в більшості: Кубарсі заробив пряме вилучення. Проте конвертувати перевагу в одного футболіста на полі у голи португальці виявилися неспроможні. А по перерві Рафінья ще й пробив Трубіна, зафіксувавши мінімальну домашню поразку "Бенфіки". В основній стадії команди теж зустрічалися, і тоді лісабонці програли 4:5.

"Ліверпуль" спромігся на диво, шалено поступаючись в гостроті "ПСЖ", але реалізувавши практично єдиний свій момент. У воротах англійців один з найкращих матчів у кар'єрі провів Алісcон Беккер, який здійснив аж 9 сейвів - 1:0 на користь мерсисайдців.

У німецькому дербі "Баварія" не помітила леверкузенський "Баєр". За мюнхенців дублем відзначився Кейн, а ще один гол в активі Мусіали. "Фармацевти" ще й догравали у меншості - поразка 0:3.

Спокійну виїзну перемогу здобув "Інтер", двічі забивши "Феєнорду". Поляк Жєлінські міг робити рахунок ще більш переконливим, але не реалізував пенальті - 2:0 у підсумку.