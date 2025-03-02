Довбик вириває перемогу для "Роми" у матчі проти "Комо" в Серії А

"Рома" вдома здолала "Комо" з рахунком 2:1 у 27-му турі італійської Серії А.
Про це повідомила пресслужба "вовків".
На 44-й хвилині першого тайму Да Кунья вивів "Комо" вперед.
Римляни відігралися на 61-й зусиллями Салемакерса. Крапку в матчі поставив Довбик: він забив на 76 хвилині.
Український форвард "Роми" Артем Довбик заявився на полі на старті другого тайму.
Перемога дозволила «вовкам» піднятися на 8-му сходинку Серії А, маючи в активі 43 очки.
- Нагадаємо, "Інтер" очолює Серію А – 58 пунктів після 27 поєдинків.