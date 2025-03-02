Довбик вириває перемогу для "Роми" у матчі проти "Комо" в Серії А

Перемога дозволила «вовкам» піднятися на 8-му сходинку Серії А, маючи в активі 43 очки.

Український форвард "Роми" Артем Довбик заявився на полі на старті другого тайму.

Римляни відігралися на 61-й зусиллями Салемакерса. Крапку в матчі поставив Довбик: він забив на 76 хвилині.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

"Рома" вдома здолала "Комо" з рахунком 2:1 у 27-му турі італійської Серії А.

Це вже дев’ятий гол українця в Серії А.

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