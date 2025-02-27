Став відомий склад збірної України з легкої атлетики на ЧЄ-2025 у приміщенні

Федерація легкої атлетики України оголосила склад національної збірної на чемпіонат Європи-2025 у приміщенні.
До складу збірної України увійшли 18 спортсменів, які змагатимуться у дев’яти легкоатлетичних дисциплінах.
Заявка збірної України:
- стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко;
- стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук;
- потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька;
- потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв;
- біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник;
- біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко;
- біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко;
- біг на 60 м з бар’єрами, жінки: Анна Плотіцина;
- стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук;
- семиборство, жінки: Юлія Лобан;
- стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина;
- штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко.
Чемпіонат Європи-2025 пройде у нідерландському Апельдорні з 6 по 9 березня.
- Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другу поспіль “золоту” медаль від початку сезону.