Став відомий склад збірної України з легкої атлетики на ЧЄ-2025 у приміщенні

До складу збірної увійшли 18 спортсменів.

Ольга Саладуха разом з Іриною Геращенко і Ярославою Магучіх

Федерація легкої атлетики України оголосила склад національної збірної на чемпіонат Європи-2025 у приміщенні.

До складу збірної України увійшли 18 спортсменів, які змагатимуться у дев’яти легкоатлетичних дисциплінах.

Заявка збірної України:

стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко;

стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук;

потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька;

потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв;

біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник;

біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко;

біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко;

біг на 60 м з бар’єрами, жінки: Анна Плотіцина;

стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук;

семиборство, жінки: Юлія Лобан;

стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина;

штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко.

Чемпіонат Європи-2025 пройде у нідерландському Апельдорні з 6 по 9 березня.