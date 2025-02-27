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Став відомий склад збірної України з легкої атлетики на ЧЄ-2025 у приміщенні

До складу збірної увійшли 18 спортсменів.

Став відомий склад збірної України з легкої атлетики на ЧЄ-2025 у приміщенні
Ольга Саладуха разом з Іриною Геращенко і Ярославою Магучіх
Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Федерація легкої атлетики України оголосила склад національної збірної на чемпіонат Європи-2025 у приміщенні.

До складу збірної України увійшли 18 спортсменів, які змагатимуться у дев’яти легкоатлетичних дисциплінах.

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Заявка збірної України:

  • стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко;
  • стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук;
  • потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька;
  • потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв;
  • біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник;
  • біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко;
  • біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко;
  • біг на 60 м з бар’єрами, жінки: Анна Плотіцина;
  • стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук;
  • семиборство, жінки: Юлія Лобан;
  • стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина;
  • штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко.

Чемпіонат Європи-2025 пройде у нідерландському Апельдорні з 6 по 9 березня.

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