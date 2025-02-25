Він став одним із 32 боксерів першої напівсередньої ваги, які змагатимуться за Кубок імені Хосе Сулеймана.

Український боксер Данило Лозан візьме участь у гран-прі в Саудівській Аравії.

У коментарі Lb.ua він розповів, як потрапив на змагання та чого хоче там досягти.

«Наприкінці грудня 2024 року WBC анонсували, що планують провести даний захід. Мій тренер порадився зі мною, чи маю бажання подати туди анкету. Далі була розмова з промоутером і все почалося», – розповів боксер.

За словами Данила, він досі перебуває у піднесеному стані після того, як дізнався про свою участь у гран-прі.

«Реакція на те, що я буду там боксувати, була шаленою. Час від часу вона повторюється, адже те, що здавалось ніби неможливим, є реальним і досяжним. Я, коли це згадую, досі не можу до кінця повірити. Станом на зараз мова лише про участь, але у порівнянні з тим, що може бути далі, – це ніщо», – пояснив Лозан.

Фото: Top Boxing Generation Український боксер Данило Лозан

Боксер наголосив на тому, що цей турнір стане новим етапом у його карʼєрі.

«Ці змагання само собою значать те, що є можливість вийти на реальний рівень. А там далі досягти своєї цілі, дійти до того, до чого я прагну. Однозначно, це новий етап у моїй карʼєрі. Взагалі кожен бій для мене – це новий етап, а тут ще й така історична подія… Наскільки я знаю, WBC вперше щось подібне проводить», – зауважив він.

Перед гран-прі у Саудівській Аравії Лозан планує взяти участь у Чемпіонаті України.

«Спочатку – Чемпіонат України. А потім декілька днів переводимо подих і готуємось до Саудівської Аравії. Ще не знаю, як і де проходитиме підготовка», – підсумував Лозан.

Гран-прі Світової боксерської ради розпочнеться у квітні. Турнір пройде у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі.

У кожному дивізіоні змагатимуться по 32 спортсмени. Одним з критеріїв для участі у турнірі є вік: боксеру повинно бути менше 26 років. Окрім того, він може мати до 15 професійних поєдинків в активі.