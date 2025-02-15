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Тренер Григорук: «Берінчик не зміг повноцінно підготуватися до бою через травму»

Український боксер втратив пояс чемпіона світу.

Тренер Григорук: «Берінчик не зміг повноцінно підготуватися до бою через травму»
Станіслав Григорук (праворуч від Дениса Берінчика)
Фото: K2 Promotions

Тренер українського боксера Дениса Берінчика Станіслав Григорук у коментарі Lb.ua назвав головну причину поразки свого підопічного.

«У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі», – пояснив Григорук.

Тренер також зазначив, що травма була не єдиним фактором негативного виступу Берінчика.

«Важливо зазначити, що бій був проведений за складних умов, і не лише травма вплинула на результат поєдинку. Ви бачили, що робилося за лаштунками до бою, що Кейшон і його команда виробляла. Підготовка до великого поєдинку завжди складається з багатьох факторів. Таким чином розрив губи став одним з факторів, що вплинуло на результат, але, мабуть, не єдиним», – підсумував тренер.

Нагадаємо, Денис Берінчик втратив титул чемпіона світу за версією WBO, поступившись Кейшону Девісу нокаутом у четвертому раунді.

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