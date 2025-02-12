Берінчик — Девіс: чому українець підходить до бою фаворитом

Чому Берінчик повинен захистити титул чемпіона, як зміна тренера повпливає на фізичний стан Дениса та чи готовий українець об’єднати титули? LB.ua запитали про це в колишнього суперника Берінчика і його товариша по збірній України з боксу, учасника Олімпійських ігор Володимира Матвійчука.

Уже за два дні Денис Берінчик знову повернеться на ринг. Цей бій буде особливим і для Дениса, і для його команди, адже боксер уперше в професійній кар’єрі захищатиме титул чемпіона світу. Претендент на пояс українця — 25-річний американський проспект (перспективний боксер. — LB.ua ) Кейшон Девіс, який здатен здивувати.

Хто такий Кейшон Девіс?

Про суперника Дениса Берінчика говорять як про дуже амбітного американського проспекта. У свої 25 він провів уже 12 поєдинків на профі-ринзі — у кожному переміг.

Ще один момент — Девіс має за плечима аматорську кар’єру, доволі вдалу: на Олімпійських іграх у Токіо він здобув срібну нагороду. Американець переважає українця за антропометричними показниками, зокрема у зрості й розмаху рук: на 5 сантиметрів вищий за українця — 175 проти 170; з розмахом 178 сантиметрів проти 173.

Фото: EPA/UPG Кейшон Девіс під час поєдинку

«Це дійсно титулований боксер, який був фіналістом Олімпійських ігор у 2021 році. Я подивився його поєдинки у професійному боксі й можу сказати, що він досить-таки незручний. Натомість зауважу, що Денис більш незручний боксер, тому Кейшону з Денисом буде дуже важко.

Як на мене, Кейшон не показував того рівня боксу, який мав би показувати фіналіст Олімпійських ігор. Я вірю в те, що Денис гарно підготується як фізично, так і психологічно. У нього все є для цього, тож думаю, він вийде, переможе і залишить пояс в Україні», — пояснює Матвійчук.

Унікальність Берінчика

Матвійчук як ніхто знає стиль боксу Берінчика, його сильні та слабкі сторони. Обидва були в тій самій золотій збірній України, боксували в одній ваговій категорії та часто виходили на ринг один проти одного.

Фото: instagram.com Денис Берінчик на тренуванні

«З Денисом дійсно провели досить багато часу в збірній України — з 2010 по 2015 рік. Чимало поєдинків — шість у любительському боксі. Ми провели багато спарингів. Він дуже нестандартний боксер, дуже незручний, вміє міняти стійку з лівші на правшу. У нього високий потенціал… Він показує прекрасний бокс, він великий шоумен. Це все дуже вдало у нього виходить, і характеру в нього не відняти.

Він справжній козак, справжній отаман. Є такий вислів: «По коліна в крові, та ні кроку назад». Це про Дениса. Він уміє надурити свого суперника, перехитрити його. Боксер з досвідом, який знає, коли треба трохи відпочити. Відчуває кожного суперника. І я впевнений, що він ще не показав свого максимуму. Саме тому я переконаний, що в цьому поєдинку Денис переможе», — уточнює Матвійчук.

Головний скандал навколо наступного суперника Берінчика

Попри свій ідеальний рекорд, Девіс має один вкрай неприємний допінговий скандал.

Сталось це не так давно, у жовтні 2023-го. Тоді американець провів поєдинок проти свого земляка Нахіра Олбрайта. Боксери пройшли всю дистанцію, а після 10 раундів роздільним рішенням перемогу святкував Кейшон.

Фото: EPA/UPG Американський боксер Кейшон Девіс

Далі все пішло не за планом: Девіс провалив тест на допінг — у його організмі знайшли залишки марихуани. Девіса дискваліфікували на 90 днів, після чого він знову повернувся на ринг з перемогою.

Новий тренер Берінчика

Берінчик, на щастя, проблем з наркотиками не мав, але готувався до бою не без пригод. До цього поєдинку Дениса тренували відразу двоє коучів. Початок збору минув разом з Єгором Голубом, з яким Берінчик і здобув титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, проте далі у тренувальному таборі боксера з’явився Станіслав Григорук. Сам Берінчик в ексклюзивному коментарі LB.ua аргументував заміну тренера сімейними обставинами в Голуба.

Фото: instagram.com Станіслав Григорук (по центру) у тренувальному таборі

Чи піде ця заміна на користь Берінчику, запитали в нашого експерта Володимира Матвійчука.

«Станіслав Володимирович Григорук — дуже досвідчений тренер. У нього 20-річний стаж, він працював з Олегом Маліновським, Владиславом Сіренком, Ігорем Шевадзуцьким. Григорук завжди проявляв себе як правильний, чесний і гідний тренер. Певний час Станіслав Володимирович уже працював з Денисом. Це було після того, як Берінчика тренував Ватаманюк, і тоді ця співпраця виявилася успішною. Я більш ніж упевнений, що тандем Григорук — Берінчик буде набагато кращим, ніж був тандем Голуб — Берінчик», — зауважив Матвійчук.

Що далі для Берінчика?

Фото: K2 Promotions Український боксер Денис Берінчик під час пробіжки

Після успішного захисту титулу Берінчик зможе розраховувати на об’єднання поясів. У цьому переконаний Володимир Матвійчук.

«Психологічно й фізично, за всіма параметрами Денис готовий до цього. Він пройшов чемпіонати світу серед любителів, де виборов медаль, Олімпійські ігри, де став призером, неодноразово виходив на арени, які були заповнені на 10–20 тисяч. До речі, це теж великий психологічний момент. За всіма параметрами він готовий до того, щоб об’єднати пояси, він на це заслужив своєю кров’ю, потом і роботою. Я йому щиро бажаю, щоб він об’єднав пояси й прославляв нашу неньку Україну», — підсумував Матвійчук.

Фото: K2 Promotions Денис Берінчик і Кейшон Девіс

Поєдинок між Берінчиком і Девісом відбудеться у ніч на 15 лютого в Нью-Йорку, США, на легендарній арені Madison Square Garden.