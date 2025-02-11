Шевченко про Мудрика: «Будемо його підтримувати»

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розповів про стан справ Михайла Мудрика після інформації про позитивний тест на допінг гравця.

Про це ексфутболіст сказав під час пресконференції, присвяченої року на посаді президента УАФ, передає кореспондент LB.ua.

«До нас прийшли запити від його юристів. Ми в листуванні з ними. Шкода, що так склалось. Михайло Мудрик – дуже важливий для національної команди. Ми його будемо підтримувати», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, 17 грудня 2024-го стало відомо, що футболіст «Челсі» Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. З того часу футболіст перебуває поза заявкою «аристократів» на матчі.