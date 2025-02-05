Саладуха про фінансування ФЛАУ: «Піклуюся про репутацію, тому не чіпаю державних коштів»

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха пояснила Lb.ua, чому відмовляється від виділення державних коштів на організацію.

«Мені нецікаво доводити, що отримані гроші пішли саме туди, куди вони були направлені. Я піклуюся про свою репутацію, про репутацію федерації, тому ми взагалі не чіпаємо державних коштів», – сказала вона.

Окрім того, вона зауважила, що держава фінансує підготовку збірних команд України.

«Держава сама через відповідні структури фінансує підготовку збірних і проведення низки календарних змагань. Ми ж намагаємося притягувати кошти ззовні, за рахунок спонсорів. Беремо кейси найбільш успішних країн», – поділилася президентка ФЛАУ.

Нагадаємо, в інтерв’ю Lb.ua Саладуха розповіла про проблеми, які варто розв’язати в українському спорті.