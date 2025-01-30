Артем Тищенко посів 15-те місце індивідуальної гонки на Чемпіонаті Європи з біатлону

Переможцем другої гонки першого змагального дня став норвежець Ісак Фрей. «Срібло» здобув австрієць Фредрік Мюльбахер, «бронзу» – Еміль Ніквіст зі Швеції.

Загалом Україну на гонці представляли п'ятеро спортсменів: Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Роман Боровик.

Найкращий результат серед українців показав Артем Тищенко — 15-е місце. Біатлоніст – єдиний зі збірної України закрив усі чотири вогневі рубежі без хиб й фінішував 15-м.

Про це повідомило Суспільне спорт .

На чемпіонаті Європи з біатлону завершилася друга гонка першого змагального дня – індивідуальний залік серед чоловіків.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies