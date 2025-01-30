Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСпорт

Артем Тищенко посів 15-те місце індивідуальної гонки на Чемпіонаті Європи з біатлону

Перемогу здобув Ісак Фрей з Норвегії.

Артем Тищенко посів 15-те місце індивідуальної гонки на Чемпіонаті Європи з біатлону
Український біатлоніст Артем Тищенко
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті Європи з біатлону завершилася друга гонка першого змагального дня – індивідуальний залік серед чоловіків.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Найкращий результат серед українців показав Артем Тищенко — 15-е місце. Біатлоніст – єдиний зі збірної України закрив усі чотири вогневі рубежі без хиб й фінішував 15-м.

Загалом Україну на гонці представляли п'ятеро спортсменів: Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал і Роман Боровик.

Переможцем другої гонки першого змагального дня став норвежець Ісак Фрей. «Срібло» здобув австрієць Фредрік Мюльбахер, «бронзу» – Еміль Ніквіст зі Швеції. 

Нагадаємо, 29 січня стартував чемпіонат Європи з біатлону. Цьогоріч змагання приймає італійський Мартель-Валь Мартелло. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies